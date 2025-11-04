Dev Deepawali 2025 Messages: देव दीपावली पर प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes और Facebook Greetings

देव दीपावली (Photo: File Image)

Dev Deepawali 2025 Messages: काशी में हर सेल देव दीपावली (Dev Deepawali) मनाई जाती है. देव दीपावली का मतलब देवताओं की दिवाली. देव दीपावली इस साल 5 नवंबर को मनाया जा रहा है. यह कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) की रात मनाया जाता है. मान्यता है कि देवता स्वयं गंगा स्नान के लिए काशी के घाटों पर उतरते हैं. दिवाली के 15 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है. यह त्योहार नदी के तट को दीपों के सागर में बदल देता है, जहां 100 से अधिक घाटों, मंदिरों और नावों पर लाखों दीये जलाए जाते हैं, जिससे एक भव्य नजारा बनता है. शाम को गंगा आरती, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों, कलाकारों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है. का र्तिक पूर्णिमा को मनाई जाने वाली देव दिवाली, भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय से जुड़ी हुई है, जिससे इसे 'त्रिपुरोत्सव' नाम मिला. यह भी पढ़ें: Guru Nanak Jayanti 2025 Messages: गुरु नानक जयंती पर ये हिंदी Quotes, GIF Greetings और WhatsApp Wishes भेजकर दें गुरु पर्व की बधाइयां

बुराई पर अच्छाई की यह प्रतीकात्मक विजय त्योहार के अनुष्ठानों के केंद्र में है. समय के साथ, देव दिवाली एक बड़े सार्वजनिक आयोजन के रूप में विकसित हुई है, जो न केवल धार्मिक कारणों से, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता के कारण भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है. शाम को भव्य गंगा आरती, दीपदान, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेते हैं. इस पर्व की लोग शुभकामना संदेशों के जरिए बधाई भी देते हैं. ऐसे में आप भी इस पावन अवसर पर इन हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए प्रियजनों को हैप्पी देव दीपावली कहकर विश कर सकते हैं.

1- प्यार की बंसी बजे,

प्यार की बजे शहनाई,

खुशियों के दीप जले,

दुख कभी न ले अंगड़ाई.

हैप्पी देव दीपावली

2- दीयों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो,

पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो,

ऐसी आए झूम के ये देव दिवाली,

कि हर तरफ खुशियों का मौसम हो.

हैप्पी देव दीपावली

3- हर दम खुशियां हो साथ,

कभी दामन न हो खाली,

हम सबकी तरफ से,

विश यू हैप्पी देव दिवाली.

हैप्पी देव दीपावली

4- गंगा आरती,

घाटों पर शंखनाद,

शिव के मंत्रों का उद्घोष,

कितना अद्भुत और प्रफुल्लित,

करने वाला है ये धार्मिक वातावरण.

आइए मिलकर आराधना करें,

और मनाएं देव दिवाली...

हैप्पी देव दीपावली

5- मुस्कुराते-हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुःख दर्द अपने भूलकर,

सबको गले लगाना, सबको गले लगाना.

हैप्पी देव दीपावली

इस पर्व को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरारी अवतार लेकर त्रिपुरासुर भाइयों की तिकड़ी का संहार किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवी-देवताओं ने काशी नगरी में गंगा स्नान के बाद भगवान शिव की उपासना की थी और दीप प्रज्जवलित कर देव दीपावली का उत्सव मनाया था.