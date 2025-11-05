Guru Nanak Jayanti 2025 Messages: गुरु नानक जयंती पर ये हिंदी Quotes, GIF Greetings और WhatsApp Wishes भेजकर दें गुरु पर्व की बधाइयां
गुरु पूरब (Photo: File Image)

Guru Nanak Jayanti 2025 Messages: गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti 2025) दुनिया भर के सिख और सिन्धी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस दिन को बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है. दस सिख गुरुओं में गुरु नानक देव पहले गुरु थे. उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी. गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई दी तलवंडी में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है. लेकिन सिख समुदाय ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन नहीं करता है वो चंद्र कैलेंडर का पालन करते है, जिसके अनुसार यह दिन नवंबर में मनाया जाता है. कार्तिक माह की पूर्णिमा के आधार पर हर साल बदलती रहती है. इस साल गुरु नानक देव जी कि 556 वीं जयंती 5 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा.

उनके माता-पिता का नाम मेहता कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था. गुरु नानक देव जी में बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी. जाति या धार्मिक रीति-रिवाजों पर आधारित सामाजिक विभाजन को वो नहीं मानते थे. अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, गुरु नानक देव जी ने समानता, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और एक ईश्वर की आराधना का उपदेश दिया. वे अक्सर अंधविश्वासी कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे. उन्होंने भारत और मध्य पूर्व की भी व्यापक यात्राएं कीं. वे उन समाजों को बदलना चाहते थे जो बिना किसी कारण के कुछ लोगों और जातियों के साथ भेदभाव करते थे. अपनी यात्राओं के दौरान, उन्होंने ईश्वर एक है, समानता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का संदेश फैलाया. भारत समेत पूरी दुनिया में गुरु नानक जयंती बहुत ही धूम धाम से मनाई जाती है. प्रभात फेरी निकाली जाती है. गुरु ग्रन्थ साहिब का पाठ किया जाता है. गुरु द्वारों में लंगर लगाया जाता है. लोग जाकर गुरद्वारों में सेवा देते हैं. अपने प्रियजनों को ग्रीटिंग्स भेजकर नानक जयंती की शुभकामनाएं देते हैं.

1. नानक नाम चर्दी कला,

तेरे भने सरबत दा भला,

धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे आगन,

पूरब दी आप सुब नु लाख लाख बधाई…!!

गुरु नानक जयंती की बधाई

गुरु नानक जयंती (Photo: File Image)

2. नानक नीच कहे विचार,

वेरिया ना जाव एक वार,

जो टूड भावे सई भली कार,

तू सदा सलामत निरंकार

गुरपुरब दी लाख लाख वदाई..!

गुरु नानक जयंती 2025 (Photo: File Image)

3. लख-लख बधाई हो आपको

गुरु नानक का आशीर्वाद मिले आपको

खुशी का जीवन से रिश्ता हो ऐसा

दीये का बाती संग रिश्ता जैसा

गुरु नानक जयंती की बधाई

गुरु पूरब (Photo: File Image)

4. वाहेगुरु का आशीष सदा,

मिले ऐसी कमाना है हमारी,

गुरु की कृपा से आएगी,

घर घर में ख़ुशहाली,

गुरु नानक जयंती की बधाई

गुरु पूरब की बधाई (Photo: File Image)

5. खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो

हर किसी की जुबान पर आपकी हंसी की बात हो

जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी,

तो आपके सिर पर गुरु नानक जी का हाथ हो

गुरु नानक जयंती की बधाई

प्रकाश पर्व की बधाई (Photo: File Image)

गुर नानक जयंती पर बहुत से सिख लोग पाकिस्तान ननकाना साहेब जाते हैं. इस दिन के लिए बहुत ही आसानी से वीजा उपलब्ध हो जाते हैं. ननकाना साहेब जाने के लिए भारत से कॉरिडोर बनाया गया है. गुरु नानक जयंती पर भारत से ननकाना साहिब 3 हजार लोग जाते हैं. इसके अलावा विदेशों में भी बसे सिख वहां जाते हैं.