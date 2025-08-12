Yavatmal Shocker: यवतमाल में 9 वर्षीय लड़के ने सहपाठी लड़की की मदद से स्कूल के शौचालय में किया 8 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न, दोनों हिरासत में

Representational Image

Yavatmal Shocker: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बाबुलगांव शहर में एक यौन उत्पीड़न घटना सामने आई है. यहां एक 9 वर्षीय लड़के ने अपनी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर जिला परिषद स्कूल के शौचालय में यौन उत्पीड़न किया. इस अपराध में एक अन्य 9 वर्षीय सहपाठी लड़की ने उसकी सहायता की. यवतमाल पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर किशोर सुधार गृह भेज दिया है.

1 अगस्त की घटना

पुलिस के अनुसार, यह घटना 1 अगस्त 2025 को बाबुलगांव के जिला परिषद स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्रों के बीच हुई. कुछ दिन बाद पीड़िता ने अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसकी मां उसे अस्पताल ले गई. डॉक्टरों ने जांच में पीड़िता के गुप्तांगों पर चोट के निशान पाए. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके कक्षा के एक लड़के ने एक सहपाठी लड़की की मदद से स्कूल के शौचालय में उसका यौन उत्पीड़न किया. Pune Bus Rape Case: पुणे बस रेप केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी दत्तात्रय गाडे गिरफ्तार (Watch Video)

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की मां ने 9 अगस्त 2025 को थाने में शिकायत दर्ज की. इसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. यवतमाल के पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने बताया कि 9 वर्षीय लड़के और उसकी सहयोगी 9 वर्षीय लड़की को हिरासत में लिया गया है. दोनों को किशोर सुधार गृह भेजा गया है, और मामले की गहन जांच जारी है