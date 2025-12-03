महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को बंद रहेंगे स्कूल, राज्यभर में शिक्षकों की हड़ताल का ऐलान

School Closed | File

मुंबई: महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को राज्यभर के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसकी वजह है महाराष्ट्र स्टेट प्रिंसिपल्स एसोसिएशन द्वारा की गई राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा. हाल ही में पुणे में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें साफ कर दिया गया कि 5 दिसंबर को हर जिले के कलेक्टर ऑफिस के बाहर बड़ा मार्च निकाला जाएगा.

राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं. इन मांगों को लेकर महाराष्ट्र स्टेट प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की ओर से सभी जिलों में एकसाथ प्रदर्शन किया जाएगा. संगठन का कहना है कि अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया है.

टीईटी अनिवार्यता और सरकारी निर्णय रद्द करने की मांग प्रमुख

शिक्षकों के आंदोलन के पीछे कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 2013 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य न करने की मांग शामिल है. शिक्षकों का कहना है कि टीईटी अनिवार्य होने से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ेगा.

इसके साथ ही 15 मार्च 2024 को जारी सरकारी निर्णय को रद्द करने की भी मांग उठाई जा रही है. संगठन का कहना है कि यह निर्णय शिक्षकों के हित में नहीं है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.

पुराने मानकों के अनुसार मंजूरी, नियमित वेतनमान और योजना खत्म करने की गुहार

शिक्षकों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि नियुक्तियों के लिए पुराने मानकों के आधार पर सेट की मंजूरी दी जाए. इसके अलावा तीन प्रमुख मांगें हैं-

‘शिक्षण सेवक योजना’ को खत्म किया जाए

सभी शिक्षकों को नियमित वेतनमान दिया जाए

लंबित वेतन एवं पदोन्नति मामलों का समाधान किया जाए

इन मांगों को शिक्षक संघ कई सालों से उठा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण शिक्षकों ने हड़ताल का फैसला लिया है.