Nanded Murder Case: 'कांटा निकालना है': महाराष्ट्र में Caste Murder के आरोपियों ने मां से कही थी यह बात, अब बड़ा खुलासा

Nanded Murder Case: महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 वर्षीय सक्षम टेट की दर्दनाक हत्या के बाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. सक्षम की माँ संगीता टेट ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बहू बनने वाली आंचल के परिवारवालों ने पहले तो रिश्ते का समर्थन किया लेकिन बाद में बेटे को ‘कांटा’ कहकर मारने की धमकी तक दे डाली. उनका दावा है कि आरोपी कई दिनों से सक्षम को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे थे.

जन्मदिन पर सिर्फ ‘कांटों वाला पौधा’.. माँ का बड़ा खुलासा

संगीता ने बताया कि आंचल के परिवार ने सक्षम के जन्मदिन पर फूलों की जगह एक ऐसा गुलाब पौधा दिया था जिसमें सिर्फ कांटे थे. उस समय इसे मज़ाक में टाल दिया गया, लेकिन बाद में आंचल के भाइयों ने खुद कहा कि उन्होंने जानबूझकर कांटे दिए हैं क्योंकि सक्षम उनके लिए “कांटा” था जिसे हटाना जरूरी है. माँ का कहना है कि वही बात कुछ दिनों बाद सच्चाई बन गई और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

झगड़े के बाद चली गोली.. फिर सिर पर मारा टाइल

घटना वाले दिन सक्षम पुरानी गंज इलाके में दोस्तों के साथ खड़ा था तभी आंचल का भाई हिमेश वहां पहुंचा और दोनों में विवाद हो गया. पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान हिमेश ने पिस्टल निकालकर सक्षम को गोली मार दी, जो उसकी पसलियों को चीरती हुई निकल गई. इसके बाद उसने टाइल उठाकर उसके सिर पर दे मारी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने हिमेश, उसके भाई साहिल और पिता गजानन को गिरफ्तार कर लिया है.

आंचल ने प्रेमी की लाश से रचाई शादी.. VBA ने संभाली शिक्षा की जिम्मेदारी

वारदात के बाद आंचल ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को भावुक कर दिया. उसने सक्षम की लाश से शादी रचाई और कहा कि इससे उनका प्यार अमर रहेगा. VBA प्रमुख प्रकाश आंबेडकर और अन्य नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए आंचल के साहस की सराहना की. VBA नेता अंजलि आंबेडकर ने सक्षम के परिवार से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि आंचल की आगे की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी पार्टी उठाएगी.