Buldhana Shocker: जमीन और प्रॉपर्टी के लिए बेटा बना हैवान! मां और पिता की डंडे से पीट पीटकर की हत्या, बुलढाना जिले की घटना

बुलढाना, महाराष्ट्र: (Property) के लिए लोग हैवानियत की हदें पार कर रहे है. ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के बुलढाना (Buldhana) जिले के चिखली तहसील (Chikhali Tehsil) के किन्ही सवडत से सामने आई है. जहांपर प्रॉपर्टी के लिए और जमीन के बंटवारे के लिए एक बेटे ने अपनी माता पिता की हत्या कर दी. इस कलयुगी बेटे ने दोनों को डंडे से पीटकर पीटकर उनको मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई है.इस जघन्य हत्या में जान गंवाने वालों की पहचान महादेव त्र्यंबक चोपड़े (75 वर्ष) और उनकी पत्नी कलावती महादेव चोपड़े (70 वर्ष) के रूप में हुई है.

आरोपी बेटा गणेश महादेव चोपड़े (35 वर्ष) है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.ये भी पढ़े:मुंबई में गांव की जमीन के चक्कर में मर्डर, पैर से गला दबाकर भांजे की हत्या, मामा समेत 3 गिरफ्तार

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, खेती की जमीन में हिस्सेदारी को लेकर बेटे गणेश का अपने माता-पिता से अक्सर झगड़ा होता था. शनिवार रात फिर इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया.गुस्से में आकर गणेश ने लकड़ी के डंडे से अपने माता-पिता पर हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात ने पूरे चिखली क्षेत्र (Chikhali Tehsil) को हिलाकर रख दिया है.ग्रामीणों के बीच गुस्से का माहौल है और लोगों ने आरोपी को सख्त सजा की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही अमडापुर पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. आरोपी गणेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.