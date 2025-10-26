Satara Shocker: रेप के बाद मरने के लिए उकसाया? महिला डॉक्टर के सुसाइड केस में चौंकाने वाले खुलासे, 2 आरोपी गिरफ्तार

satara doctor suicide case (Photo : X)

Satara Doctor Suicide Case: महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां फलटण उप-जिला अस्पताल (Phaltan Sub-District Hospital) में कार्यरत 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें एक आईटी प्रोफेशनल (IT Professional) और एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Police Sub-Inspector) शामिल हैं. दोनों पर डॉक्टर के साथ बलात्कार करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला डॉक्टर का शव कुछ दिन पहले उनके सरकारी क्वार्टर में मिला था. उनकी हथेली पर एक सुसाइड नोट (Suicide Note) मिला था, जिसमें दो लोगों के नाम थे. डॉक्टर ने लिखा था कि इन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

IT प्रोफेशनल हुआ गिरफ्तार

फलटण निवासी आईटी प्रोफेशनल को उसके परिवार के घर से हिरासत में लिया गया. आरोपी के भाई और बहन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसे उनके घर से गिरफ्तार किया, न कि किसी फार्महाउस से. परिवार का कहना है कि उन्होंने खुद अपने भाई को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा था.

आरोपी के परिजनों ने क्या बताया?

परिवार ने यह भी दावा किया कि डॉक्टर बार-बार आरोपी को फोन कर रही थी और उस पर शादी का दबाव बना रही थी. बहन ने बताया कि डॉक्टर उनके घर में किराए पर रहती थीं और करीब एक साल से परिवार के बेहद करीब थीं. जब आरोपी डेंगू से बीमार हुआ, तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया. इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी थी.

पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने किया सरेंडर

पुलिस के मुताबिक, टेक्निकल जांच में कई चैट्स और कॉल रिकॉर्ड (Chats and Call Records) मिले हैं जिनमें डॉक्टर अपने तनाव और दबाव के बारे में बात कर रही थीं. सातारा एसपी तुषार दोशी (SP Tushar Doshi) ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी टेक्निकल एक्सपर्ट को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. वहीं, पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने खुद देर रात फलटण ग्रामीण थाने में सरेंडर कर दिया.

चैट और कॉल डिटेल्स की जांच जारी

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या सब-इंस्पेक्टर और डॉक्टर के बीच पहले से कोई संबंध था, क्योंकि दोनों ही बीड जिले के रहने वाले हैं. जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तकनीकी साक्ष्य, व्हाट्सएप चैट (WhatsApp chat) और कॉल डिटेल्स की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में किसी तरह का ब्लैकमेल एंगल भी शामिल है.