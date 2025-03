VIDEO: 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा': केंद्रीय मंत्री Raksha Khadse की बेटी से छेड़छाड़ पर भड़के सीएम Devendra Fadnavis, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात

Raksha Khadse Daughter Molestation Case: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का नाम सामने आ रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी दोषियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न अस्वीकार्य है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Raigad, Maharashtra: Regarding the molestation of Union Minister Raksha Khadse's daughter in Jalgaon, CM Devendra Fadnavis says, "Unfortunately, a worker from a particular party is involved in this crime. The police have registered a case, arrested some individuals, and the… pic.twitter.com/yagRzmaVD8

— IANS (@ians_india) March 2, 2025