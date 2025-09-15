Mumbai Traffic Jam: एल्फिंस्टन ब्रिज के बंद होने से मुंबईकरों की बढ़ी टेंशन, जलभराव और तेज बारिश ने बढाई ट्रैफिक की समस्या

(Photo Credits: X/@yatinmota)

Mumbai Traffic Jam: मुंबई (Mumbai) में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पर जलभराव( Water logging)की स्थित निर्माण हो गई है. मुंबई के प्रभादेवी (Prabhadevi) के पास के 112 साल पुराने एल्फिंस्टन रोड (Elphinstone Road) ओवर ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए बंद किया गया है. जिसके कारण इलाकें में ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या आ गई है. शनिवार, 13 सितंबर से ही सेंट्रल मुंबई के कई इलाकों परेल, लोअर परेल और दादर में भारी जाम की स्थिति बन गई है. सोमवार, 15 सितंबर को लगातार बारिश और जलभराव ने हालात और बिगाड़ दिए.

जिसके कारण लोगों को ऑफिस जाने के लिए देरी हुई तो वही लोगों को घंटो ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा. जिसके कारण लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया (Social Media) पर फुट पड़ा है और उन्होंने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: भारी बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन की रफ्तार हुई धीमी, लोकल ट्रेनों के लेट होने से यात्री परेशान, वर्ली में सड़कों पर हुआ जलभराव; VIDEO

एलफिंस्टन ब्रिज बंद होने से ट्रैफिक बढ़ा

The closure of Elphinstone bridge, without Sion being ready, has led to absolute chaos on the roads in Parel, Lower Parel and Dadar. I am hoping the authorities step in because there is chaos as early as 8 in the morning. I am also hoping the new connectors get built… — Radhika Gupta (@iRadhikaGupta) September 15, 2025

एल्फिंस्टन ब्रिज बंद होने के बाद ट्रैफिक जाम

Dadar Plaza Brigde Disrupted by Heavy Rains Elphinstone Bridge Shut for Demolition Curry Road - Delisle Road Bridge Choked TOTAL CHAOS in MUMBAI !! pic.twitter.com/ebp0pLRLn6 — Yatin Mota (@yatinmota) September 15, 2025

बारिश और एलफिंस्टन ब्रिज बंद होने से ट्रैफिक की समस्या

#MumbaiTraffic Monday Morning Rains & Elphinstone Bridge shut down has resulted in complete choke up of Tilak Bridge and all Adjacent Roads. Loud Continuous Honking not unable to clear traffic. Hardly moving Complete Traffic Disaster.@MTPHereToHelp @MMRDAOfficial Fails. — मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) September 15, 2025

एल्फिंस्टन ब्रिज बंद होने के बाद परेल, लोअर परेल और दादर में जाम

Elphinstone Road Bridge Untouched Because first they will shut it Then they will plan how to demolish it My Mumbai Bridges The planning is in how to shut it down Never in how to start up the work pic.twitter.com/qAx5MzGlrN — Zoru Bhathena (@zoru75) September 15, 2025

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

नागरिकों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर जाम और जलभराव की तस्वीरें व वीडियो साझा किए.लालबाग, किंग्स सर्कल, दादर, वर्ली और कुर्ला जैसे इलाकों की सड़कें घंटों जाम से पटी रहीं. लोअर परेल ब्रिज, जो एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग है, पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

नए ब्रिज और कनेक्टर के लिए हो रहा काम

यह पाबंदी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है.पुराना ब्रिज गिराकर यहां नया डबल-डेकर रोड ओवर ब्रिज (Double-decker) और शिवडी,वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर बनाया जाएगा.लंबे समय में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

लोकल ट्रेनें भी लेट

बारिश के चलते दादर, बांद्रा और कुर्ला जैसे स्टेशनों (Stations) पर पानी भर गया, जिससे लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं. ट्रेनें 10–15 मिनट की देरी से चल रही हैं. वहीं, गड्ढों से भरी सड़कों पर बारिश का पानी भरने से वाहनों की रफ्तार और धीमी हो गई है.

अलर्ट पर प्रशासन

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश का रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है. इसी बीच ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी (BMC) के अधिकारी चौकसी पर हैं. लेकिन नाराज यात्रियों का कहना है कि सरकार को बेहतर योजना और रियल-टाइम अपडेट्स के जरिए इससे निपटना चाहिए.