Terrorists killed in Indian Strike: पाकिस्तान में 7 मई को हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की हुई पहचान, यहां देखें लिस्ट

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया. 7 मई की इस कार्रवाई में कई खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं. खुफिया सूत्रों के अनुसार, ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय रहे प्रमुख आतंकी संगठनों से जुड़े थे और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में लिप्त थे. आइए जानते हैं इन आतंकियों के बारे में विस्तार से:

जानकारी: इस आतंकवादी की अंतिम नमाज पाकिस्तान के एक सरकारी स्कूल में अदा की गई, जिसमें कुख्यात आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के नेता और वैश्विक आतंकवादी घोषित हाफिज अब्दुल रऊफ ने नेतृत्व किया. इस नमाज में पाकिस्तानी सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी भी शामिल हुए.

Details of terrorists killed in the Indian strikes on 7th May in Pakistan: Sources

1) Mudassar Khadian Khas @ Mudassar @ Abu Jundal. Affiliated with Lashkar-e-Taiba. His funeral prayer was held in a government school, led by Hafiz Abdul Rauf of JuD (a designated global…

— ANI (@ANI) May 10, 2025