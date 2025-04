भारत-पाकिस्तान बार्डर पर युद्ध जैसे हालात! सैन्य ताकत जुटा रहे दोनों देश, हालात बिगड़ने की आशंका

India-Pakistan Border Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है. खुफिया रिपोर्ट्स और सैन्य सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि दोनों देश अपनी सैन्य ताकत को सीमा के करीब तैनात कर रहे हैं. पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं.

पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, भारत की ओर से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई अब किसी भी वक्त हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर चार अहम बैठकों की अध्यक्षता करने जा रहे हैं. इन बैठकों को लेकर रणनीतिक हलकों में काफी हलचल है और पूरे देश की नजर इन पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि इन बैठकों में आतंकी ठिकानों पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतिम मुहर लग सकती है.

BREAKING: Reports that both Pakistan and India are deploying military assets closer to border

