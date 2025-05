पहलगाम हमला: आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला ताइवान का साथ, चीन को लगी मिर्ची

22 अप्रैल 2025 – ये तारीख जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के लिए एक ऐसा काला दिन बन गई, जिसे शायद ही देश कभी भूल पाए. एक तरफ जहां बायसरन घाटी की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को सुकून दे रही थीं, वहीं दूसरी ओर दोपहर 2:45 बजे आतंक की ऐसी लहर उठी कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. चंद मिनटों में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था. 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. हमले के अगले दिन से ही जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हुई. भारत-पाक रिश्ते और बिगड़ गए. बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, पाकिस्तान से आयात-निर्यात पर रोक — भारत ने हर स्तर पर सख्त रुख अपनाया.

7 मई को भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए. 10 मई को इन हमलों का तीसरा चरण चला, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया.

ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ताइवान ने भारत का खुलकर समर्थन किया. ताइवान सरकार ने कहा कि वो सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की कड़ी निंदा करती है और भारत की हर कार्रवाई के साथ खड़ी है.

'Express firm support for all legitimate & necessary actions taken by the govt of India to safeguard national security & fight terrorist forces that cross borders to attack innocent civilians...'

Says Taiwan on India's Operation Sindoor

Full Statement: pic.twitter.com/ses8GKEQdV

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 15, 2025