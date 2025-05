भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर जारी, अफवाहों से रहें सावधान, सेना ने जारी किया बायान

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम (सीजफायर) को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आईं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई कि भारत-पाक के बीच संघर्षविराम आज खत्म हो जाएगा और डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) स्तर की बातचीत भी आज होनी है. ऐसे में कई लोगों के मन में चिंता और उलझन बढ़ गई.

लेकिन भारतीय सेना ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम खत्म होने वाली कोई खबर सही नहीं है. सेना ने कहा है कि आज डीजीएमओ स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं है.

Some media houses are reporting that the Ceasefire between India and Pakistan is ending today.

In addition, queries are also being received if DGMO level talk is scheduled today? The response is as under:-

“No DGMO talks are scheduled today.

As far as, continuation of break… pic.twitter.com/kAQIyKX35o

