VIDEO: आतंकी फिर अपने लॉन्चपैड्स और कैंपों में लौट रहे, भारत में घुसपैठ की कर सकते हैं कोशिश; LoC और IB पर बढ़ी सुरक्षा

Terrorist Infiltration Alert: सीमा सुरक्षा बल (BSF) जम्मू फ्रंटियर के IG शशांक आनंद ने आतंकियों के मूवमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकवादी फिर से अपने लॉन्चपैड्स और कैंपों में लौट रहे हैं और भारत में घुसपैठ की कोशिशें कर सकते हैं. शशांक आनंद ने साफ किया कि BSF पूरी इंडो-पाक बॉर्डर की निगरानी कर रही है. जम्मू-कश्मीर के LoC पर सेना के साथ मिलकर बीएसएफ की बटालियन तैनात हैं.

वहीं जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF अकेले निगरानी कर रही है.

#WATCH | Jammu | BSF IG Jammu Shashank Anand says, "We are getting many inputs regarding terrorists returning to their launchpads & camps and possible infiltration along LoC & IB. Security Forces will have to remain alert." pic.twitter.com/ASd3rauAq4

— ANI (@ANI) May 27, 2025