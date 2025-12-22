Haridwar Shocker: इंसानियत शर्मसार! मानसिक रूप से बीमार महिला को खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस ने 6 पर किया मामला दर्ज: VIDEO

Beating mentally ill women(Credit-@Mithileshdhar)

Haridwar News: उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला (Mentally Challenged Woman) को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया.यह मामला तब उजागर हुआ जब घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.पुलिस के मुताबिक, करीब 50 वर्षीय महिला हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र (Ranipur Area) स्थित लेबर कॉलोनी (Labour Colony) की रहने वाली है.

वह भटकते हुए अपने घर से दूर चली गई और गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Mithileshdhar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Badaun Shocker: दवाई देने पहुंचे डॉक्टर को लोगों ने पोल से बांधकर पीटा, झोलाछाप होने का लगाया आरोप, बदायूं का वीडियो आया सामने;VIDEO

महिला के साथ मारपीट

चोर समझकर लोगों ने किया हमला

घर के लोगों ने महिला को चोर (Thief) समझ लिया और शोर मचा दिया. इसके बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए. बिना सच्चाई जाने लोगों की भीड़ ने महिला के साथ मारपीट (Assault) शुरू कर दी.आरोप है कि भीड़ ने महिला को एक खंभे (Pole) से बांध दिया और उसे बुरी तरह पीटा. महिला मदद की गुहार लगाती रही, चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई.इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड (Video Recording) कर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद पुलिस को सूचना मिली. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान (Cognizance) लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

पीड़िता के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज

पीड़ित महिला के बेटे (Victim’s Son) ने रानीपुर थाना (Ranipur Police Station) में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों (Six Accused) के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है.हरिद्वार एसपी (Haridwar SP) अभय प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ की गई यह निर्ममता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.

आरोपियों की तलाश में दबिश जारी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी (Police Raids) की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच (Investigation) जारी है.