PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना क्या है? लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन और कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं जरूरी; यहां जानें सब कुछ

What is PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है. यह योजना 1 जून 2015 को शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य देश में “हर परिवार के लिए घर” सुनिश्चित करना है.

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है.योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार पात्र हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है. यह भी पढ़े: PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? जानें कौन कर सकता है आवेदन और कौन से दस्तावेज हैं जरूरी

सहायत के लिए कितना मिलाता है पैसा

लाभार्थियों को घर बनाने या सुधारने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह सहायता ₹1.2 लाख से ₹2.5 लाख तक होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह ₹2.5 लाख से ₹3.0 लाख तक हो सकती है। राशि क्षेत्र, वर्ग और योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है.

कैसे करण आवेदन

आवेदन करने के लिए नजदीकी PM Awas Yojana केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए PMAY ऑफिशियल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज़ों में पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी), आय प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात (यदि स्वयं की जमीन है), बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgement Slip सुरक्षित रखना आवश्यक है.