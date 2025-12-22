Kerala Shocker: बांग्लादेशी होने के शक में एक मजदुर की मॉब लिंचिंग, काम की तलाश में पल्लकड़ जिला गए शख्स की हत्या, केरल का दिल दहलानेवाला VIDEO आया सामने

Death of laborer in mob lynching in Palakkad district (Credit-@Mithileshdhar)

Kerala News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का एक मजदुर जो रोजगार की तलाश में अपना राज्य छोड़कर केरल गया था. वहां बांग्लादेशी (Bangladeshi) होने के शक में उसकी पिटाई की गई. जिसके कारण उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक़ केरल (Kerala) के वालायर (Walayar) क्षेत्र में हुई कथित लिंचिंग (Lynching) की घटना को लेकर पुलिस की रिमांड रिपोर्ट (Remand Report) में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. 31 वर्षीय प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल को जब पलक्कड़ जिला हॉस्पिटल (Palakkad District Hospital) लाया गया, तब उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें मौजूद थीं.

शुरुआती जांच में सामने आया कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) से काम की तलाश में केरल आए इस दलित मजदूर को कुछ लोगों ने चोरी के शक (Suspicion of Theft) या फिर बांग्लादेशी नागरिक (Bangladeshi National) समझ लिया. इसी गलतफहमी के चलते उसे घंटों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Mithileshdhar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Raebareli Mob Lynching: रायबरेली में मॉब लिंचिंग, चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक की पीट-पीटकर की हत्या, रोंगटें खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

केरल में शख्स की मॉब लिंचिंग

इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत

पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर (December 17) को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच बघेल पर हमला किया गया.अनु और प्रसाद ने डंडों से हमला किया,मुरली ने लगातार थप्पड़ मारे,आनंदन ने पेट में लात मारीविपिन ने सिर पर जोरदार वार किया. गंभीर चोटों के कारण बघेल ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) डॉ. सुबिन फ्रांसिस के मुताबिक, भायर असहनीय दर्द से जूझ रहा था और उसके नाक व होंठ से खून (Bleeding from Nose and Lips) निकल रहा था. डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर और जानलेवा (Life-Threatening Condition) बताते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया.

पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में अनु, प्रसाद, मुरली, आनंदन और विपिन (Five Accused) को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि इन सभी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले (Criminal History) दर्ज है.मुख्य आरोपी अनु पर अकेले 15 केस दर्ज बताए गए हैं, जिनमें हत्या का प्रयास (Attempt to Murder) और सरकारी कार्य में बाधा (Obstruction of Public Duty) जैसे संगीन आरोप शामिल हैं.

बेल देने का पुलिस ने किया विरोध

पुलिस ने अदालत में साफ कहा कि आरोपियों को जमानत (Bail) दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा. साथ ही आशंका जताई गई कि आरोपी गवाहों को प्रभावित (Influencing Witnesses) कर सकते हैं या फरार हो सकते हैं, जिससे जांच पर असर पड़ेगा.

मामले की जांच हुई शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जिला अपराध शाखा (District Crime Branch) को सौंपी गई है. इसके साथ ही विशेष जांच टीम (Special Investigation Team – SIT) का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच (Crime Branch) और वालायर पुलिस (Walayar Police) के अधिकारी शामिल हैं. जांच की निगरानी पलक्कड़ एसपी (Palakkad SP) कर रहे हैं.

वीडियो फुटेज से और आरोपियों की पहचान संभव

पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज (Video Footage) और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एकत्र कर लिए हैं.जिला पुलिस प्रमुख (District Police Chief) अजीत कुमार के अनुसार, जांच में और भी आरोपी (More Accused) सामने आ सकते हैं.फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या (Murder) का मामला दर्ज किया गया है.