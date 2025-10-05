Raebareli Mob Lynching: रायबरेली में मॉब लिंचिंग, चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक की पीट-पीटकर की हत्या, रोंगटें खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

(Photo Credits @IBANEWSofficial)

Raebareli Mob Lynching: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. फतेहपुर कोतवाली के रहने वाले 38 वर्षीय दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को ग्रामीणों ने चोर समझकर लाठियों और बेल्ट से पीट-पीटकर मार डाला.

ग्रामीणों ने युवक को पीट पीटकर ली जान

यह घटना उस वक्त हुई जब हरिओम ऊंचाहार-डलमऊ के रास्ते से कहीं जा रहे थे. लगभग 25 ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और बिना कोई सुनवाई किए उन पर हमला कर दिया.हरिओम बार-बार अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी बात नहीं मानी. हमलावरों ने उन्हें नहर के किनारे ले जाकर बेरहमी से पीटा और फिर अर्धमृत अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया. गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने हरिओम का शव देखा और पुलिस को सूचना दी. इस क्रूर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे इलाके में गुस्सा और रोष पैदा कर दिया है. यह भी पढ़े: Haryana Mob Lynching: ‘प्रवासी मजदूर के घर से मिला मांस का नमूना गोमांस नहीं है’, चरखी दादरी मॉब लिंचिंग केस पर हरियाणा पुलिस का बड़ा खुलासा

चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक की हत्या

पिता की शिकायत पर केस दर्ज

हरिओम के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी वैभव सिंह, विपिन कुमार, विजय मौर्या, सुरेश कुमार और सहदेव पासी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्षेत्राधिकारी की प्रतिक्रिया

डलमऊ के क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्तों को चोर समझकर पीटने और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पीड़ित के सामान और हमले में इस्तेमाल लाठियाँ भी बरामद हुई हैं. लापरवाही बरतने के कारण ऊंचाहार थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. एसएसपी रायबरेली ने बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है.