Heavy Rains in Tamil Nadu: तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, चेन्नई समेत चार जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित

(Photo Credits Twitter)

Heavy Rains in Tamil Nadu: साइक्लोन दितवाह के बचे हुए असर से लगातार भारी बारिश ने कई इलाकों में आम जनजीवन पर असर डाला है। इस कारण तमिलनाडु के चार जिलों, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि कोस्ट के पास बना डीप डिप्रेशन तेज बारिश लाता रहेगा.

आईएमडी के मुताबिक, चेन्नई से करीब 50 किमी पूरब में एक डीप डिप्रेशन कई घंटों से लगभग एक जगह पर बना हुआ है। उम्मीद है कि यह सिस्टम अगले 12 घंटों में दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा। साथ ही शहर से करीब 30 किमी दूर चला जाएगा. इसके कमजोर होने के बावजूद, इसकी नजदीकी उत्तरी तमिलनाडु में बारिश की मात्रा को तेज कर रही है. यह भी पढ़े: Cyclone Ditwah: तबाही मचाने आ रहा चक्रवात दितवाह, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें कब होगा लैंडफाल

चेन्नई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों में भारी पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में डूबे हुए हिस्सों से रेंग-रेंगकर गुजरीं, और कई मुख्य सड़कें ट्रैफिक से जाम हो गईं क्योंकि आने-जाने वालों को बाढ़ वाले इलाकों से निकलने में मुश्किल हो रही थी.

लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी.

अपने लेटेस्ट बुलेटिन में आईएमडी ने कहा, "चेन्नई से लगभग 50 किमी पूरब में बना डीप डिप्रेशन अगले 12 घंटों में कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है और शहर से लगभग 30 किमी के करीब आ सकता है। इसके चलते, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक या दो जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि बुधवार से 5 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहेगी, साथ ही कुछ इलाकों में गरज और बिजली भी गिरेगी.

भारी बारिश के अलर्ट के बाद, चार प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर आज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद करने की घोषणा की। मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी ने भी मंगलवार को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी हैं, जिनकी नई तारीखें बाद में बताई जाएंगी। अधिकारियों ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने, जहां तक हो सके घर के अंदर रहने और सुरक्षा सलाह मानने की अपील की है क्योंकि डिप्रेशन तमिलनाडु तट के पास बना हुआ है।