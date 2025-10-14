सुशांत सिंह राजपूत की कजिन दिव्या गौतम बिहार चुनाव में उतरीं, महागठबंधन की इस पार्टी ने दिया टिकट

Late Sushant Singh Rajput and Divya Gautam | X

पटना: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कजिन दिव्या गौतम (Divya Gautam) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेशन का उम्मीदवार घोषित किया गया है. दिव्या गौतम को दिघा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है. उनका नामांकन बुधवार को दाखिल किया जाएगा. CPI(ML) लिबरेशन बिहार के महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें RJD और कांग्रेस भी शामिल हैं.

Bihar Elections: महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप, जनशक्ति जनता दल ने जारी की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट.

दिव्या गौतम कौन हैं?

दिव्या गौतम एक थिएटर कलाकार और पूर्व ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता रह चुकी हैं. वे पटना कॉलेज से पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में स्नातक और पोस्टग्रेजुएट डिग्री रखती हैं. इसके अलावा, उन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है.

बिहार सरकार के फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विभाग में भी उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर का पद संभाला. उनके शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार किया है.

बिहार चुनाव में कैसे हो रहा है सीट बंटवारा

महागठबंधन ने अभी तक सीट-शेयरिंग फॉर्मूला घोषित नहीं किया है, लेकिन छोटे दलों ने अपनी-अपनी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है.

वहीं, सत्ता में बैठे एनडीए ने सीट-शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है. इस फॉर्मूले के अनुसार BJP 243 में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JD(U) ने अपनी हिस्सेदारी स्वीकार की. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई हैं.