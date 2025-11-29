बिहार में एक प्राइवेट इवेंट में डांस गर्ल पुलिस सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए दिखी, 3 के खिलाफ FIR दर्ज (Watch Viral Video)

इवेंट में डांस गर्ल पुलिस सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए दिखी (Photo Credits: X)

Viral Video: बिहार (Bihar) के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन (Mufassil Police Station) एरिया के रामपुर बैरागी गांव (Rampur Bairagi village) में छठियार (बच्चे के जन्म के छठे दिन) सेलिब्रेशन के एक प्राइवेट मौके पर, एक पुलिस कांस्टेबल ने खुलेआम एक डांस गर्ल (Dance Girl) को डांस करते समय अपनी सर्विस रिवॉल्वर लहराने दी. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार पुलिस ने अब तक इस घटना में शामिल तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

यह घटना पवन साहनी के बेटे के छठियार के भोज के दौरान हुई, जब गोपालगंज के कुचाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड पुलिस कांस्टेबल अमित चौधरी ने डांसर को पिस्टल थमा दी. डांस गर्ल को इवेंट में मौजूद दूसरे लोगों के आस-पास डांस करते हुए हथियार लहराते हुए देखा गया.

खबर है कि बुधवार रात को कांस्टेबल अमित चौधरी को भी मौके पर जश्न में फायरिंग करते देखा गया, जिससे गांव वाले डर गए. उनके भाई मिसिर चौधरी और फायर डिपार्टमेंट के कांस्टेबल अनमोल तिवारी भी मौके पर मौजूद थे. जब गांव वालों ने हथियार दिखाने का विरोध किया, तो पुलिसवालों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और बढ़ गया. यह भी पढ़ें: नाबालिगों के सामने महिला के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने किया अश्लील डांस, हुआ सस्पेंड (Watch Viral Video)

इवेंट में डांस गर्ल पुलिस सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए दिखी

मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुफस्सिल थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित चौधरी, मिसिर चौधरी, अनमोल तिवारी और अनजान लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की. तीनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.

DSP विवेक दीप ने कहा कि सरकारी हथियार का गलत इस्तेमाल एक गंभीर अनुशासनात्मक अपराध है और आरोपियों पर आर्म्स एक्ट समेत सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. पुलिस वीडियो की सच्चाई की जांच कर रही है.

तेलंगाना की एक अजीब घटना वायरल हो गई है, जब दो लड़के आदिलाबाद पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के अंदर इंस्टाग्राम रील बनाते दिखे. खबर है कि यह वीडियो एक इनोवा पेट्रोल कार के अंदर शूट किया गया था, जिसके बाद ऑनलाइन तुरंत गुस्सा भड़क गया और अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया.