नाबालिगों के सामने महिला के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने किया अश्लील डांस, हुआ सस्पेंड (Watch Viral Video)

पुलिस कांस्टेबल ने किया अश्लील डांस (Photo Credits: X)

Viral Video: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के कृष्णा जिले (Krishna District) का एक होम गार्ड उस समय बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में आ गया जब उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वह बच्चों की मौजूदगी में एक औरत के साथ अश्लील डांस (Obscene Dance) करता दिख रहा है. खबर है कि यह घटना एक लोकल लोक रिहर्सल के दौरान हुई. इस घटना से सोशल मीडिया (Social Media) पर बहुत गुस्सा है और कई लोग उसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं.

होम गार्ड वुयुरु मंडल के गांडीकुंटा गांव का रहने वाला है. उसे दर्शकों से भरे एक हॉल में एक औरत के साथ गलत तरीके से डांस करते देखा गया, जिसमें आगे की लाइन में बैठे नाबालिग और औरतें भी शामिल थीं. इन तस्वीरों ने वर्दी पहने एक आदमी के बर्ताव पर गंभीर चिंता जताई, जिन्हें पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना होता है.

कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के SP वी. विद्यासागर नायडू (Vidyasagar Naidu) के मुताबिक, होम गार्ड को घटना के समय ड्यूटी पर होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह ‘एक लोकल लोक कार्यक्रम की रिहर्सल में आपत्तिजनक व्यवहार; कर रहा था. यह वीडियो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैला, सीनियर पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, जिससे अंदरूनी जांच शुरू हुई. यह भी पढ़ें: Viral Video: बेंगलुरु में नशे में धुत ड्राइवर की तेज़ रफ़्तार से डरे यात्री, बस रोकने की लगाई गुहार

महिला के साथ अश्लील डांस करने वाले कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, CI विद्यासागर नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट हर सदस्य से उम्मीद करता है, चाहे वह रेगुलर ऑफिसर हो या होम गार्ड, कि वह हर समय गरिमा और अनुशासन बनाए रखे. उन्होंने कहा कि हर पुलिस ऑफिसर को डिपार्टमेंट की रेप्युटेशन बनाए रखनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे व्यवहार से जिससे बदनामी हो, उस पर सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी सर्विस को माना जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

वीडियो में कांस्टेबल बहुत ही गलत तरीके से नाचते हुए दिख रहे हैं, जबकि कई बच्चे, जो कन्फ्यूज्ड दिख रहे हैं, सीधे कलाकारों के सामने बैठे हैं. ऑडियंस में माता-पिता और दूसरी महिलाएं भी मौजूद थीं, जिससे इस गलत प्रदर्शन पर लोगों की आलोचना और बढ़ गई.