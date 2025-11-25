कालीकट (Calicut) से बेंगलुरु (Bengaluru) जा रही एक लंबी दूरी की प्राइवेट बस का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी नाराज़गी पैदा कर रहा है. यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर चलती बस में नशे की हालत में था. यह क्लिप तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें घबराए हुए यात्री पूरी घटना को रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं और बस के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. वीडियो में दावा किया गया है कि बस भारती बस ऑपरेटर्स की थी. एक ऐसी सर्विस जो पहले भी नियमित यात्रियों की शिकायतों का सामना कर चुकी है. रिकॉर्डिंग में यात्री ड्राइवर और उसके असिस्टेंट पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए सुनाई देते हैं. बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ड्राइवर बस रोकने से इनकार करता रहता है और बहस लगातार बढ़ती जाती है. कुछ यात्री उसे अगले पुलिस चेकपॉइंट पर रुकने के लिए कहते हैं, जबकि अन्य सुरक्षा कारणों से बस से उतरने की गुज़ारिश करते हुए नज़र आते हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: शादी से पहले एक्सीडेंट में घायल हुई दुल्हन, परिजन और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हॉस्पिटल में हुई शादी, केरल का इमोशनल वीडियो आया सामने

बेंगलुरु में नशे में धुत ड्राइवर की तेज़ रफ़्तार से डरे यात्री

