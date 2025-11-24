VIDEO: शादी से पहले एक्सीडेंट में घायल हुई दुल्हन, परिजन और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हॉस्पिटल में हुई शादी, केरल का इमोशनल वीडियो आया सामने

The wedding took place in a hospital in Kerala (Credit-@nedricknews)

Kerala News: शादी के दिन दुल्हन का एक्सीडेंट (Accident) हो गया और वह हॉस्पिटल (Hospital) में घायल अवस्था में एडमिट हो गई. इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वे भी हॉस्पिटल पहुंचे. इसके बाद जो हुआ, वह काफी इमोशनल है. ये घटना केरल (Kerala) के अलप्पुझा (Alappuzha)जिले से सामने आई है. जहांपर दुल्हन के एक्सीडेंट के बाद जब उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया तो इस दौरान परिजनों की रजामंदी से दुल्हे ने युवती को मंगलसूत्र पहनाया और वही पर इनकी शादी हो गई.

हॉस्पिटल के वार्ड में दुल्हे ने पहनाया मंगलसूत्र

शादी से कुछ घंटे पहले दुल्हन हुई दुर्घटना का शिकार

जानकारी के मुताबिक़ अवानी, जो अलप्पुझा (Alappuzha) जिले के चेरथला स्थित बिशप मूर स्कूल में शिक्षिका हैं, 21 नवंबर 2025 की सुबह ब्राइडल मेकअप के लिए कुमाराकॉम जा रही थीं. तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें कोट्टायम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने के कारण उन्हें बाद में कोच्चि के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.

इमरजेंसी वार्ड में हुई शादी

अवानी और उनके मंगेतर शेरॉन वी.एम. की शादी 21 नवंबर दोपहर को तय थी. हादसे की जानकारी मिलने पर जहां कई लोग पीछे हट जाते, वहीं शेरॉन और दोनों परिवारों ने तय किया कि शादी निर्धारित मुहूर्त पर ही होगी—चाहे वह हॉस्पिटल (Hospital) में करनी पड़े.डॉक्टरों और हॉस्पिटल प्रशासन से सलाह लेने के बाद कपल के लिए इमरजेंसी वार्ड में सरल, शांत और सम्मानजनक विवाह (Wedding) की व्यवस्था की गई. डॉक्टरों की मौजूदगी में शेरॉन ने अवानी के गले में मंगलसूत्र बांधा. नर्सें, मेडिकल स्टाफ और परिवार के लोग इस खास पल के साक्षी बने.

हॉस्पिटल ने दिया शादी का तोहफा

केरल कौमुदी की रिपोर्ट के अनुसार, 22 नवंबर की दोपहर डॉ. सुधीश करुणाकरण की टीम ने अवानी की सफल स्पाइनल सर्जरी की. ऑपरेशन (Operation) सुबह शुरू हुआ था.सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल ने घोषणा की कि अवानी की पूरी सर्जरी और देखभाल का खर्च अस्पताल वहन करेगा. यह नवविवाहित जोड़े के लिए उनका शादी का तोहफा होगा.