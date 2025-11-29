जब तक कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व में रहेगी, तब तक नुकसान होता रहेगा: गिरिराज सिंह

पटना, 29 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें दो नेताओं के बीच विवाद हो गया था. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से खत्म होने वाली है. गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बिहार में हार के बाद से कांग्रेस के नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब तो दो नेता बैठक में ही एक-दूसरे को मारने की धमकी दे रहे हैं. इसी से पता लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है. ये सबको पता चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है."

दरअसल कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बिहार के वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र यादव के बीच नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया था. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व में रहेगी, तब तक उसका नुकसान होता रहेगा. अभी तो कुछ नहीं हुआ है. आने वाले समय में कांग्रेस अभी और नीचे जाएगी. अभी इसका पतन होने वाला है. इसमें कोई दो राय नहीं है. यह भी पढ़ें : कर्नाटक: CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी’, क्या सुलझेगा कुर्सी का झगड़ा?

कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, "कर्नाटक में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वह बहुत खराब स्थिति हो गई है. मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, वह देश के लिए सही नहीं है. विवाद कांग्रेस को शोभा नहीं देता. कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छे शासन या लोगों की भलाई की कोई चिंता नहीं है. वहां सिर्फ सत्ता संघर्ष चल रहा है. कैसे सत्ता का फायदा उठाया जा सकता है, सब नेता इसी में बिजी हैं, जबकि कर्नाटक के लोग इंतजार कर रहे हैं. वहां की जनता सरकार से परेशान हो गई है." उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है और गांधी परिवार दखल दे रहा है, उससे आने वाले समय में इनकी पार्टी का पतन हो सकता है. अभी समय है राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता इस बारे में सोचें.