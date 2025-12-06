India vs South Africa, 3rd ODI Match Live Streaming: आज खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्णायक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where To Watch India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Streaming And Telecast Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 3rd ODI Full Details: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होगा निर्णायक मुकाबला, मैच से पहले जानें प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

दूसरे मुकाबले का हाल

दूसरे वनडे मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट खोकर 358 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से रुतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 105 रनों की शानदार पारी खेली. रुतुराज गायकवाड़ के अलावा विराट कोहली ने 102 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानसन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 359 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 49.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 110 रनों की धुआंधार पारी खेली.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे हेड टू हेड (IND vs SA ODI Head To Head)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 52 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 41 मैच में जीत मिली है. वहीं तीन मैच रद्द हुए हैं. आंकड़े में दक्षिण अफ्रीका काफी आगे है.

विशाखापत्तनम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड

विशाखापत्तनम में पहला वनडे मैच साल 2005 में खेला गया था. तब से यहां अब तक कुल 10 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं. जहां टीम इंडिया को सात मैचों में जीत मिली है. जबकि दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं एक मैच टाई रहा है. यहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद शानदार है, लेकिन टीम इंडिया की टेंशन इस बात से बढ़ सकती है कि यहां पिछली बार 10 विकेट से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था.

रोमांचक होगा टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका निर्णायक वनडे

अब दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस मैदान पर टीम इंडिया को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. इस सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया के दिए 359 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है. दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली बार विशाखापत्तनम में वनडे मैच खेलने उतरेगी. दोनों टीमों के बीच यह निर्णायक बेहद की रोमांचक होने वाला है.

IND vs SA 3rd ODI Live Streaming And Telecast Details (टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला)

कब और कहां खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस आधे घंटे यानी 1 बजे होगा.

कैसे देख सकते हैं टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला?

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का लुफ्त फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर उठा सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है.

फ्री में यूं देखें टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला?

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का तीसरा वनडे मुकाबला फ्री में डीडी फ्री डिश पर फैंस देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India vs South Africa 3rd ODI Probable Playing XI)

टीम इंडिया: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह , हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोर्ज़ी, केशव महाराज, मार्को जानसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी और रियान रिकेल्टन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.