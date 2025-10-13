Bihar Elections: महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप, जनशक्ति जनता दल ने जारी की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट

Tej Pratap Yadav | PTI

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने एक बड़ा ऐलान करते हुए महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janta Dal) के उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है.

महुआ विधानसभा सीट वैशाली जिले में स्थित है और यह वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव पहले भी विधायक रह चुके हैं. इस बार भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम आरजेडी से अलग अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है. पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवार सूची में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है.

“जनता की आवाज बनना है हमारा लक्ष्य” तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हमारा मकसद बिहार को नई दिशा देना है. युवाओं को राजनीति में मजबूत मंच देना और राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है.” उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों की आवाज बनेगी और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व गरीबी जैसे मुद्दों पर सख्ती से काम करेगी.

चुनावी समीकरणों में बदल सकती है स्थिति

तेज प्रताप यादव का महुआ से दोबारा चुनाव लड़ना कई राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है. महुआ सीट पर पहले से ही कई पार्टियां अपनी नजर गड़ाए बैठी हैं. जनशक्ति दल के साथ तेज प्रताप का यह कदम न सिर्फ आरजेडी के लिए चुनौती बन सकता है, बल्कि विपक्षी गठबंधनों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है.

युवाओं और नए चेहरों पर फोकस

जनशक्ति दल की उम्मीदवार सूची में युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है. पार्टी का कहना है कि अब समय है राजनीति में नई सोच और ऊर्जा लाने का. तेज प्रताप ने साफ किया कि उनका अभियान आम लोगों के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और वह किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे.