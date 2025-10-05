Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बीच इन जिलों में आज हो सकती है बारिश, जानें मुंबई में 5 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मानसून अब विदा लेने को है. हालांकि, भारत मौसम विभाग (IMD) ने 5 अक्टूबर के लिए नया मौसम अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आंधी और तेज हवाओं के चलते येलो अलर्ट घोषित किया गया है. चंद्रपुर, गढ़चिरोली और गोंदिया जिलों में भी बारिश और खराब मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है.

मुंबई 6 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान

वहीं अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो आईएमडी के अनुसार, यहां 8 अक्टूबर तक छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है. यह स्थिति चक्रवात "शक्ति" के प्रभाव के चलते बनी हुई है, जो 6 अक्टूबर तक अरब सागर के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में पहुंच सकता है. वहीं मुंबई में आज, 5 अक्टूबर को बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश की संभावना है. इसके अलावा पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी इसी तरह के मौसम की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में दशहरे के मौके पर मराठवाड़ा-विदर्भ समेत 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश

पश्चिमी महाराष्ट्र

पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली और सोलापुर में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.

घाट क्षेत्रों (जैसे महाबलेश्वर आदि) में मध्यम बारिश हो सकती है. वहींपुणे शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

मराठवाड़ा

छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड़, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और धाराशिव में गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

उत्तर महाराष्ट्र

धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक और अहिल्यानगर जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है।

नासिक के घाट क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है.

इन जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना

विदर्भ के अधिकांश जिलों जैसे – अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में आकाश साफ रहने की संभावना है. हालांकि, चंद्रपुर, गढ़चिरोली और गोंदिया में बिजली चमकने, तेज हवाओं और तूफान की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों के नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है,

आईएमडी की अपील

आईएमडी ने राज्य भर के किसानों और नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़ी सरकारी सलाहों पर ध्यान दें. कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में स्थानीय तूफान और तेज हवाएं कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है.