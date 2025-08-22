West Bengal Voter List: प. बंगाल सरकार ने EC से जुड़े 5 अफसरों को किया सस्पेंड, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप; डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज

West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है. पांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. दो पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों समेत कुल चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही, संविदा पर कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator Suspended) को भी निलंबित कर दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ मामला ज्यादा गंभीर माना गया है. न केवल निलंबन बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

हालांकि, बाकी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

ये भी पढें: आधार, पैन, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गए? ऐसे मिनटों में करें डाउनलोड

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई

▪️#WestBengal govt takes disciplinary action against 5 officials for irregularities in the #voterlist. ▪️Four officials, including 2 West Bengal Civil Service officers and a contractual Data Entry Operator suspended on the orders of the #ElectionCommission. pic.twitter.com/p0Dhw0A933 — All India Radio News (@airnewsalerts) August 22, 2025

EC के निर्देशों पर हुई कार्रवाई

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देश पर की गई है. दरअसल, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिल्ली में आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की थी. इस बैठक में मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था कि आज ही अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार ने इसी वादे के तहत कार्रवाई की है.

जांच में आ सकते हैं और कई नाम

चुनाव आयोग लंबे समय से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि मतदाता सूची (Voter List) पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो. यही वजह है कि अब छोटी-मोटी गड़बड़ियों पर भी सख्ती बरती जा रही है. माना जा रहा है कि आगे की जांच में और नाम सामने आ सकते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है.

आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

फिलहाल, राज्य सचिवालय नवान्न (State Secretariat Navanna) से मिली जानकारी के अनुसार, निलंबित अधिकारियों को विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, डाटा एंट्री ऑपरेटर को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा. यह मामला राज्य की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष लगातार मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी पर सवाल उठा रहा है.