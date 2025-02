Bihar Minister Dilip Jaiswal to Resign: बिहार में कैबिनेट विस्तार की तैयारी, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया इस्तीफा; VIDEO

Bihar Cabinet Expansion: बिहार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है. इसी बीच राजस्व मंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा, "मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं. 'एक व्यक्ति, एक पद' पार्टी का सिद्धांत है और मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है."

जायसवाल के इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक में कैबिनेट विस्तार पर सहमति बनी है.

#WATCH | Patna | Bihar minister and BJP's state President Dilip Jaiswal says, "I am going to resign from the post of Revenue Minister. 'One person, one post' is the principle on which the party works. I am thankful that the central leadership has given me the responsibility of… pic.twitter.com/6H9jaZAhlo

— ANI (@ANI) February 26, 2025