मेरी जान को खतरा... राहुल गांधी ने पुणे की कोर्ट में किया खुलासा, बोले- गोडसे के वंशजों से सुरक्षा दिलाएं

Rahul Gandhi | PTI

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को पुणे की एक अदालत में दावा किया कि उन्हें जान से मारने का खतरा है. यह दावा उन्होंने उस मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान किया, जो उनके विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी ने अपनी अर्जी में कहा कि हाल ही में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं और अतीत में सावरकर पर भी टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है.

गोडसे से जुड़ा रिश्ता और खतरे का आरोप

राहुल गांधी का आरोप है कि इस केस के शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे (महात्मा गांधी के हत्यारे) के प्रत्यक्ष वंशज हैं. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के परिवार का “हिंसा और असंवैधानिक प्रवृत्तियों का दस्तावेजी इतिहास” रहा है, जो चिंता का विषय है.

अर्जी में यह भी कहा गया, "राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने, गलत तरीके से फंसाने या अन्य तरह से निशाना बनाने की स्पष्ट और ठोस आशंका है.”

इतिहास दोहराने की चिंता

राहुल गांधी ने अदालत में कहा, "शिकायतकर्ता के परिवार से जुड़ा हिंसा का इतिहास है. इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.” उन्होंने इशारा किया कि महात्मा गांधी की हत्या जैसी घटना, जो देश के इतिहास का काला अध्याय है, फिर से नहीं होनी चाहिए.