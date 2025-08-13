Mumbai-Goa Highway Accident: मुंबई-गोवा हाईवे पर कंटेनर ट्रक से टकराई कार, महिला डॉक्टर की मौत

Representational Image | ANI

रायगढ़: रविवार दोपहर रायगढ़ जिले के लोणेरे और महाड़ के बीच टेम्पाले गांव के पास मुंबई-गोवा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 32 वर्षीय महिला डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतका की पहचान डॉ. प्रियंका आहिर के रूप में हुई है. पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद डॉ. प्रियंका का शव परिजनों को सौंप दिया है. घायल व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, एक कंटेनर ट्रक मुंबई की ओर तेज गति से जा रहा था. पीछे से आ रही वैगनआर कार ने अचानक ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के पिछले पहियों के नीचे फंस गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. डॉ. प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद दूसरा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया. इस दौरान हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा.

संभावित कारण और पुलिस जांच

प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सुरक्षित दूरी न रखने को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने कंटेनर ट्रक के चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

हाईवे पर बढ़ते हादसों की चिंता

मुंबई-गोवा हाईवे, खासकर लोणेरे और महाड़ के बीच का हिस्सा, हादसों के लिए कुख्यात होता जा रहा है. तेज रफ्तार, लापरवाह ड्राइविंग और भारी वाहनों का अनुचित इस्तेमाल इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं. स्थानीय निवासी और यात्री लंबे समय से यहां सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं.