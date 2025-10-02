PM मोदी दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, दिल्ली में बारिश के चलते कैंसिल हुआ प्रोग्राम

PM Narendra Modi | PTI

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज ईस्ट दिल्ली में आयोजित दशहरा (Dussehra 2025) समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे. भारी बारिश के कारण आईपी एक्सटेंशन में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. देशभर में आज धूमधाम से विजयादशमी मनाई जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश ने उत्सव में बाधा डाली है. ईस्ट दिल्ली में पीएम मोदी की अनुपस्थिति और बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां प्रभावित हुईं.

वहीं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लालकिले में आयोजित नव श्री धार्मिक रामलीला में शामिल होना था, लेकिन वहां भी बारिश के कारण कार्यक्रम प्रभावित हुआ.

विजयादशमी पर बारिश ने त्योहार का रंग कुछ फीका कर दिया. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में शाम के समय तेज बारिश हुई. इसके चलते रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए. पटना में रावण का पुतला दहन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया और उसका सिर टूटकर गिर गया, जबकि यूपी के जौनपुर में रावण का पुतला कमर के पीछे की ओर झुक गया.