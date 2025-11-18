Agra Shocker: आगरा में इंसानियत शर्मसार! नवजात बच्ची को सीएचसी के पास झाड़ियों में छोड़ा, कर्मचारियों ने हॉस्पिटल लाकर किया इलाज शुरू: VIDEO

Newborn thrown in the bushes near CHC (Credit -@ArunodayUpNews)

Agra News: आगरा (Agra) से एक हैरान करनेवाली और शर्मनाक घटना सामने आई है. जहांपर बाह सीएचसी के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्ची (Newborn Baby Girl) को फेंका गया. इस मासूम बच्ची के शरीर में कांटे भी चूभे थे और इसकी नाल भी नहीं काटी थी. ठंड में ये मासूम तड़पती रही. जब इस बच्ची की रोने की आवाज सीएचसी (CHC) के कर्मचारियों ने सुनी तो वे इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आएं और इसका इलाज शुरू किया. इस घटना के बाद जहांएक तरफ इसको छोड़नेवाले लोग हैवान बन गए तो वही इसको जीवनदान देनेवाले लोग देवता बनकर सामने आएं है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ArunodayUpNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नवजात को झाड़ियों में फेंका

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ आगरा के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (CHC) के पीछे एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी. उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और उसे कांटे भी चुभे हुए थे और बच्ची की नाल भी नहीं काटी गई थी. जब बच्ची रोने लगी तो सीएचसी के कर्मचारियों को जानकारी मिली और उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस बच्ची का इलाज शुरू किया. हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है की बच्ची की हालत अभी ठीक है.

बच्ची को छोड़नेवालें लोगों की तलाश में जुटी पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी की पड़ताल शुरू की. इस घटना के बाद लोगों में भी इस नवजात को छोड़नेवालें लोगों पर रोष जताया जा रहा है.