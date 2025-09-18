Mumbai Sexual Exploitation: गोरेगांव के स्कूल में 4 साल की बच्ची से कथित यौन शोषण, महिला गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

मुंबई, 18 सितंबर : मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव में एक प्राइवेट स्कूल में 4 साल की एक बच्ची के साथ कथित यौन शोषण (Sexual Exploitation) का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गोरेगांव पुलिस ने स्कूल की 40 वर्षीय महिला सहायक स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 15 सितंबर की है, जब बच्ची ने घर लौटने पर कपड़े बदलते समय निजी अंगों में दर्द की शिकायत की. मां को कुछ गड़बड़ लगने पर बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां चोट की पुष्टि हुई.

पूछताछ पर बच्ची ने बताया कि स्कूल की केयरटेकर ने बाथरूम ले जाते समय उसके साथ अनुचित तरीके से छेड़छाड़ की, जिससे चोट लगी. बच्ची के माता-पिता ने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दी और फिर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. मेडिकल रिपोर्ट और मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने महिला के खिलाफ यह मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट के तहत दर्ज किया है. गोरेगांव पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जांच जारी है. यह भी पढ़ें : UP Road Accident दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

बता दें कि आरोपी महिला स्कूल में दो साल से अधिक समय से काम कर रही थी. पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और तीन अन्य महिला सहायक स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. फिलहाल इस घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे की जांच कर रही है.