Billabong School Bomb Threat: सांताक्रूज़ के बिलाबोंग हाईस्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बीच परिसर को खाली कराया गया

(Photo Credits Twitter)

Santacruz Billabong School Bomb Threat: मुंबई के सांताक्रूज़ स्थित बिलाबोंग हाई स्कूल को सोमवार को ईमेल के माध्यम से बम धमाके की धमकी मिली, जिससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया. धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया.

पूरे परिसर की ली गई तलाशी

जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसिहयां तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए पूरे स्कूल परिसर को खाली करवाया. विस्तृत तलाशी अभियान के बाद यह पता चला कि परिसर से कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली. यह भी पढ़े: Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी

पास के अन्य जगहों को भी खाली कराया गया

सावधानी के तौर पर स्कूल से सटे अन्य प्रतिष्ठानों को भी खाली कराया गया, जिनमें प्रख्यात गायक सुरेश वाडकर के स्वामित्व वाला आजीवासन स्टूडियो और उसी परिसर में स्थित एक वेडिंग हॉल शामिल हैं। फिलहाल पूरे इलाके की गहन जांच की गई, लेकिन कहीं से भी कोई विस्फोटक नहीं मिला. फिलहाल पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है

पहले भी इस तरह के आ चुके हैं काल

बताना चाहेंगे कि दिल्ली, मुंबई में इस तरह के अक्सर काल मिलते रहते हैं. लेकिन अब तक जांच में कोई संदिग्थ सामग्री नहीं पाई है. पुलिस की माने तो यह सिर्फ किसी भी संस्थान को परेशान करने की साजिश हैं