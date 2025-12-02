Mumbai Shocker: 9 साल के बच्चे के साथ वॉचमन ने की घिनौनी हरकत, मुंबई के ताड़देव की हाई सोसाइटी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Watchman did disgusting act with child (Credit-Pixabay)

Mumbai News: मुंबई के ताड़देव (Tardeo) इलाके में एक 60 वर्षीय वॉचमन पर 9 साल के बच्चे से यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) का आरोप लगा है. यह घटना रविवार को हुई, जब बच्चे ने घर लौटकर अपने परिवार को पूरी बात बताई.पुलिस के अनुसार, बच्चा बिल्डिंग के कंपाउंड (Compound) में खेल रहा था, तभी वॉचमन उसे मीटर रूम (Meter Room) के पास एक सुनसान कोने में ले गया.

वहां उसने बच्चे को गले लगाया, उसके गाल जोर से खींचे (Pulled Cheeks) और बच्चे के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया. जिससे बच्चा घबरा गया. ये भी पढ़े:मुंबई के बदलापुर में फिर दरिंदगी! स्कूल के टॉयलेट में 11 साल के बच्चे से यौन शोषण, सफाईकर्मी गिरफ्तार

मीटर रूम के अंदर बंद कर किया उत्पीड़न

शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बच्चे को मीटर रूम के अंदर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया. वहां उसने बच्चे के निजी अंगों (Private Parts) को गलत तरीके से छुआ.इस दौरान उसने धमकी (Threatened) भी दी कि अगर बच्चे ने किसी को बताया तो वह उसके पैर तोड़ देगा. इसके बाद बच्चा जैसे तैसे वहां से भागा और अपने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

मेडिकल जांच और एफआईआर दर्ज

परिजनों ने तुरंत बच्चे को जे.जे. अस्पताल (JJ Hospital) ले जाकर मेडिकल जांच करवाई. इसके बाद ताड़देव पुलिस ने आरोपी वॉचमन के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. पुलिस ने BNS की धारा 127(2), 351(3) और POCSO Act की धारा 4, 6, 8 के तहत मामला दर्ज किया है.