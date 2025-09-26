MPSC Exam Date: महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण एमपीएससी की तारीखों में हुआ बदलाव, अब 28 सितंबर की जगह 9 नवंबर को होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

MPSC Recruitment 2025

MPSC Exam Date: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित हो गया है. कई जिलों में बाढ़ की स्थिति होने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है. जिसके कारण एमपीएससी (MPSC) की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की राज्यसेवा प्रीलिम्स परीक्षा (Prelims Exam) 2025 स्थगित कर दी गई है. यह परीक्षा पहले 28 सितंबर 2025 को होनी थी, लेकिन अब इसे 9 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इस निर्णय से लगभग 1.75 लाख छात्रों को राहत मिली है. वापसी की बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. मराठवाड़ा में फसलें पानी में डूब गईं और कई गांवों का संपर्क टूट गया.

ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता. जनशक्ति संगठन ने मुख्यमंत्री से परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मानते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने 26 से 28 सितंबर तक राज्य में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस वजह से परीक्षा के दिन यातायात और पहुंच संबंधी दिक्कतें हो सकती थीं. यही कारण है कि सरकार ने परीक्षा को आगे बढ़ाकर सुरक्षित समय पर कराने का निर्णय लिया.

37 जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र

यह परीक्षा (Exam) राज्य के 37 जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. करीब 1,75,516 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे.परीक्षा स्थगित करने से छात्रों का मानसिक दबाव कम हुआ है और उन्होंने आयोग तथा सरकार का आभार व्यक्त किया है.