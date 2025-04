MP Shocker: 'काम हो गया': नाबालिग पत्नी ने बीयर की बोतल से की पति की हत्या, वीडियो कॉल पर प्रेमी को दिखाई लाश (Watch Video)

Burhanpur Shocker: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 25 साल के युवक की उसकी ही 17 साल की पत्नी ने अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या इतनी भयानक थी कि युवक को 36 बार चाकू मारा गया और वह मौके पर ही दम तोड़ बैठा. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन के रूप में हुई है, जो शाहपुर का रहने वाला था. 13 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि ITI कॉलेज के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है.

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब जांच की, तो मृतक के शरीर पर कई घातक चोटों के निशान मिले.

