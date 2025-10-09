कमर दर्द के इलाज के लिए 82 साल की बुजुर्ग महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, फिर जो हुआ...

Representational Image | Pixabay

चीन से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 82 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कमर दर्द ठीक करने के लिए 8 जिंदा मेंढक निगल लिए. लेकिन इसका नतीजा बेहद गंभीर निकला. महिला को पेट में तेज दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हांगझोउ, झेजियांग प्रांत की रहने वाली महिला झांग (Zhang) लंबे समय से कमर दर्द से परेशान थीं. उन्होंने सुना था कि जिंदा मेंढक निगलने से दर्द में राहत मिलती है. इसी लोकल नुस्खे पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपने परिवार से मेंढक पकड़ने को कहा. पहले दिन तीन और अगले दिन पांच छोटे मेंढक निगल लिए.

पेट दर्द के बाद अस्पताल पहुंची महिला

शुरुआत में महिला को हल्की तकलीफ हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ने लगी. तेज पेट दर्द के कारण जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो जांच में पता चला कि उनके शरीर में परजीवी (Parasites) फैल चुके हैं.

डॉक्टरों ने बताया खतरा

झेजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 अफिलिएटेड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि मेंढक निगलने से महिला के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा और कई परजीवी उसके शरीर में पहुंच गए. डॉक्टर वू झोंगवेन ने बताया कि ऐसे कई मामले हाल के वर्षों में सामने आए हैं, जहां लोग मेंढक, सांप की पित्त या मछली की पित्त खाकर बीमार पड़े हैं.

परजीवी संक्रमण का बढ़ता खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह के लोकल नुस्खों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता. जिंदा मेंढक या उनकी त्वचा से परजीवी शरीर में घुस सकते हैं, जो आंखों की रोशनी कम करने, दिमाग में संक्रमण और जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

2 हफ्ते के इलाज के बाद मिली राहत

दो हफ्तों के इलाज के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने कहा कि किसी भी लोकल इलाज पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.