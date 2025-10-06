हेयर कलर कराने से 20 साल की लड़की को हुई खतरनाक बीमारी, किडनी में आई सूजन, इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

Representational Image | Unplash

आजकल फैशन और ब्यूटी के मामले में लोग हर ट्रेंड को कॉपी करना पसंद करते हैं. हेयर कलर भी उनमें से एक है, जिसे लोग अक्सर स्टाइलिश लुक पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन चीन से आई एक चौंकाने वाली खबर यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह स्टाइल कभी-कभी सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है. चीन की 20 साल की लड़की, जिसका नाम HUA है, हर महीने अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की तरह बालों में नया कलर करवाती थी. शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसे पेट और जोड़ों में दर्द, पैरों पर लाल निशान और कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगीं.

जब वह डॉक्टर के पास पहुंची तो जांच में पता चला कि उसकी किडनी में इंफ्लेमेशन (सूजन) हो गया है. इस इंफ्लेमेशन की वजह ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोर ली हैं. झेंगझोउ पीपुल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ताओ चेनीयांग ने बताया कि बार-बार हेयर डाई का इस्तेमाल करने से स्कैल्प के जरिए जहरीले केमिकल्स शरीर में पहुंच जाते हैं, जो धीरे-धीरे किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. यही नहीं, हेयर डाई में मौजूद सीसा (Lead) और पारा (Mercury) जैसे तत्व कैंसर तक का खतरा बढ़ा सकते हैं.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

हालांकि यह पहला मामला नहीं है. अमेरिका में भी 2025 की शुरुआत में एक हेयरस्टाइलिस्ट ने 10 कंपनियों पर मुकदमा किया था. उसका दावा था कि लंबे समय तक हेयर डाई के संपर्क में रहने की वजह से उसे ब्लैडर कैंसर हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के खतरों के बारे में सही जानकारी नहीं दी.

हेयर कलर का इस्तेमाल करते समय रखें सावधानियां

अगर आप भी हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सावधानियां आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं:

पैच टेस्ट करें: डाई लगाने से पहले बालों के छोटे हिस्से पर टेस्ट करें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा.

डाई लगाने से पहले बालों के छोटे हिस्से पर टेस्ट करें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा. अमोनिया-फ्री और पैराबेन-फ्री प्रोडक्ट्स चुनें: सस्ते ब्रांड से बचें.

सस्ते ब्रांड से बचें. बाल धोने से बचें: हेयर कलर लगाने से तुरंत पहले बाल न धोएं, ताकि स्कैल्प के नेचुरल ऑइल्स केमिकल्स से बचा सकें.

हेयर कलर लगाने से तुरंत पहले बाल न धोएं, ताकि स्कैल्प के नेचुरल ऑइल्स केमिकल्स से बचा सकें. एक्सपर्ट की सलाह लें: अगर बाल पहले से डैमेज्ड हैं तो डीप कंडीशनिंग या डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही हेयर डाई करें.

ध्यान रखें कि हद से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. सुंदर दिखना जरूरी है, लेकिन सेहतमंद रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है.