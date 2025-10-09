Kal Ka Mausam, October 10, 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? मानसून का खत्म हो रहा असर, फिर भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Kal Ka Mausam, October 10, 2025 (Photo : X)

Tomorrow's Weather, October 10, 2025: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 अक्टूबर 2025 के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. Skymetweather के अनुसार, अगले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी. रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश (Heavy Rain Alert) की संभावना है. इसलिए, लोगों को बाहरी गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

राज्यवार कैसा रहेगा कल का मौसम?

गंगा तटवर्ती पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, तेलंगाना, बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की संभावना है.

यात्रा से पहले जानें मौसम अपडेट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश से तापमान में हल्की गिरावट और आर्द्रता बढ़ने की संभावना है. लोगों को सड़क पर और यात्रा करते समय सतर्क रहने की जरूरत है. किसानों को भी अपने खेतों में जलभराव (Water Logging) और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए.

पिछले 24 घंटों में मौसम की गतिविधि

पिछले 24 घंटों में, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश हुई. तटीय ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. इस बीच, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई. मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.