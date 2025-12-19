Weather Forecast Today, December 19: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD से लेटेस्ट अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Weather Forecast Today, December 19: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है. ठंड बढ़ने के साथ-साथ कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है. ऐसे में सवाल है कि आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं IMD से मौसम का ताज़ा हाल.

यूपी-हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार 18 दिसंबर को जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज यानी 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में 19 और 20 दिसंबर को घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. इसके बाद भी अगले दो से तीन दिनों तक कोहरे का असर जारी रहने की आशंका है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 17: बिहार में शीतलहर, दक्षिण में बारिश का अनुमान, जानें दिल्ली-मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में आज के मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हाल

IMD ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर कोल्ड डे, जबकि कहीं-कहीं गंभीर कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल सकती है। ठंड और कोहरे के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई, दिल्ली-चेन्नई और बेंगलुरु में आज कैसा रहेगा मौसम

दूसरी ओर, मौसम पूर्वानुमान सेवा Windy के मुताबिक आज 19 दिसंबर को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह हैदराबाद, कोलकाता और शिमला में भी ठंड के चलते कोहरा जरूर रह सकता है, लेकिन बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है.

शहरों का मौसम हाल (19 दिसंबर)

मुंबई: मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं.

दिल्ली: ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहेगा, बारिश के आसार नहीं.

चेन्नई: मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं.

बेंगलुरु: हल्की ठंड के साथ मौसम साफ रहेगा.

हैदराबाद: शुष्क मौसम, बारिश की कोई चेतावनी नहीं.

कोलकाता: हल्की ठंड के साथ मौसम साफ रहेगा.

शिमला: कड़ाके की ठंड रहेगी, हालांकि बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है.

कुल मिलाकर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अन्य राज्यों में ठंड के कारण कोहरा जरूर रहेगा, लेकिन आज बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव और सावधानी बरतने की जरूरत है.