क्या Donald Trump को मिलेगा 'नोबेल शांति पुरस्कार'? 10 अक्टूबर, 2025 को होगी घोषणा, जानें इसकी योग्यता के बारे में

Nobel Peace Prize 2025 Announcement on October 10: नोबेल फाउंडेशन शुक्रवार, 10 अक्टूबर को 2025 को ओस्लो, नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की घोषणा करेगा. दुनिया भर की निगाहें इस घोषणा पर टिकी हैं. इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) का नाम चर्चा में है. ट्रंप ने मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में युद्धविराम और शांति समझौतों (Ceasefire And Peace Agreement) में अपनी भूमिका का दावा किया है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

इस वर्ष, विजेता की घोषणा से वैश्विक समुदाय का ध्यान शांति प्रयासों और वैश्विक सहयोग (Peace Efforts and Global Cooperation) पर और अधिक केंद्रित होगा.

ये भी पढें: नोबेल की रेस में फिर आगे आए ट्रंप, इजरायल-हमास डील के बाद व्हाइट हाउस ने कहा The Peace President

नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना किसने की?

नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel) ने की थी. यह उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है, जिनके कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग (International Peace and Cooperation) को बढ़ावा दिया है. साल 2025 में, 330 से अधिक नामांकित व्यक्तियों में 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल थे.

नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए योग्यता?

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया (Selection Process) अत्यधिक गोपनीय और कठोर है. योग्य व्यक्ति, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, संसद सदस्य, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पूर्व पुरस्कार विजेता और शांति अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, उम्मीदवारों को नामांकित कर सकते हैं. नामांकन 31 जनवरी तक जमा करने होंगे.

इसके बाद नॉर्वेजियन नोबेल समिति (Norwegian Nobel Committee) नामांकितों की समीक्षा करती है, एक संक्षिप्त सूची तैयार करती है और स्थायी सलाहकारों की मदद से गहन मूल्यांकन करती है. विजेता का चयन बहुमत से होता है और निर्णय अंतिम होता है.

डोनाल्ड ट्रंप का नाम आखिर चर्चा में क्यों है?

डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्य पूर्व के लिए 20-सूत्रीय शांति योजना (20-Point Peace Plan) प्रस्तुत की, जिसे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और पाकिस्तानी सरकार (Pakistani Government) का समर्थन प्राप्त है.

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नोबेल समिति केवल राजनीतिक उपलब्धियों को ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और स्थायी शांति योगदान को भी महत्व देती है. ट्रंप की कुछ सैन्य नीतियां और विवादास्पद युद्धविराम उनके मूल्यांकन को जटिल बना सकते हैं.