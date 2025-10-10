किसे मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार? 338 दावेदारों के बीच आज दोपहर 2:30 बजे होगा विजेता का ऐलान, जानें कब और कहां देखें लाइव

(Photo : X)

Nobel Peace Prize 2025 Winner Announcement, Live Stream Time: साल 2025 के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक, नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के विजेता का ऐलान आज यानी शुक्रवार को होने वाला है. इस साल इस सम्मान के लिए 338 नॉमिनेशन आए हैं, जिनमें 244 लोग और 94 संगठन शामिल हैं. यह संख्या पिछले साल के 286 नॉमिनेशंस से काफी ज़्यादा है.

नोबेल पुरस्कारों का हफ्ता चल रहा है, जिसमें अब तक मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साहित्य के विजेताओं के नाम घोषित हो चुके हैं. शांति पुरस्कार के बाद सोमवार को अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का ऐलान किया जाएगा.

50 साल तक गुप्त रहते हैं नाम

नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक, नॉमिनेट हुए लोगों या संगठनों के नाम अगले 50 सालों तक गुप्त रखे जाते हैं. इसका मतलब है कि आज सिर्फ विजेता का नाम ही दुनिया के सामने आएगा. यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने शांति के लिए असाधारण काम किया हो.

आपको बता दें कि पिछले साल, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान के संगठन 'निहोन हिदानक्यो' को दिया गया था. यह संगठन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों में जीवित बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.

कब और किस समय होगा ऐलान?

नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान नॉर्वे के ओस्लो में मौजूद नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट से किया जाएगा. यह घोषणा भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 2:30 बजे होगी.

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

अगर आप इस घोषणा को लाइव देखना चाहते हैं, तो नोबेल पुरस्कार के ऑफिशियल डिजिटल चैनलों पर देख सकते हैं. इसे नोबेल प्राइज के यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

कैसे चुना जाता है विजेता?

नोबेल पुरस्कार के विजेता को चुनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है.

हर साल सितंबर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जो 1 फरवरी तक चलती है. इसके बाद कमेटी मार्च तक एक शॉर्टलिस्ट तैयार करती है. मार्च से अगस्त तक सभी उम्मीदवारों के काम का मूल्यांकन होता है. अक्टूबर की शुरुआत में कमेटी वोटिंग के जरिए विजेता का चुनाव करती है. यह फैसला आखिरी होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती.

विजेता के नाम का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में एक कार्यक्रम के दौरान दिया जाता है. इसमें विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक डॉक्यूमेंट मिलता है.