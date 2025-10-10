ट्रंप को शांति नोबेल मिलने की संभावना कम? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- मैंने 8 युद्ध रोके, लेकिन ओबामा को क्यों दिया?
Donald Trump | X

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं? अभी यह कहना बहुत मुश्किल है. 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा होगी. लेकिन इससे पहले ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में सबसे आगे हैं. हालांकि इस बीच ट्रंप खुद को लगातार इसका सबसे बड़ा दावेदार बता रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने आठ युद्ध रोके, लेकिन इसके बावजूद नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं, बल्कि बराक ओबामा (Barack Obama) को कुछ किए बिना मिल गया था. ट्रंप ने यह टिप्पणी Norwegian Nobel Committee द्वारा शांति पुरस्कार की घोषणा से कुछ घंटे पहले की.

“मैंने युद्ध रोके, जानें बचाईं”- ट्रंप का दावा

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, “मैंने आठ युद्ध रोके हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. लेकिन जो भी वो करें, ठीक है. मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई." ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कई देशों के बीच युद्ध को रोकने में मध्यस्थता की.

मैंने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया- ट्रंप

ओबामा ने कुछ किए बिना नोबेल जीत लिया

ट्रंप ने अपने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “ओबामा को तो कुछ किए बिना ही नोबेल मिल गया. वो बस चुने गए और नोबेल उन्हें दे दिया गया. उन्होंने देश को बर्बाद किया… वो एक अच्छे राष्ट्रपति नहीं थे.” ओबामा को साल 2009 में “अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उनके असाधारण प्रयासों” के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था.

क्या है नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत Alfred Nobel की वसीयत के तहत हुई थी. यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने “राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, हथियारों में कमी लाने और शांति के प्रयासों को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक योगदान दिया हो.”

इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य के लिए हो चुकी है. शांति पुरस्कार की घोषणा 11 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार 1:30 बजे होनी है.

विशेषज्ञ बोले- अभी नोबेल के लिए ट्रंप का दावा जल्दबाजी

Nina Graeger, जो Peace Research Institute Oslo की निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने Gaza Strip में संघर्षविराम कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उन्हें इसके लिए नोबेल मिलना चाहिए. उन्होंने कहा. “यह देखना बाकी है कि यह शांति समझौता लागू होता है या नहीं और क्या यह लंबे समय तक शांति बनाए रख सकता है."