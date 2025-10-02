Fake Oracle Data Breach Claims: गूगल की बड़ी चेतावनी, Oracle यूजर्स सावधान! हैकर्स भेज रहे हैं धमकी भरे ईमेल
(Photo : X)

 Fake Oracle Data Breach Claims: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, गूगल (Google) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है. गूगल के अनुसार, हैकर्स का एक ग्रुप दुनिया भर की कंपनियों के बड़े अधिकारियों (Executives) को धमकी भरे ईमेल भेज रहा है. इन ईमेल में हैकर्स यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कंपनी के Oracle बिजनेस एप्लिकेशन से संवेदनशील डेटा चुरा लिया है.

क्या है पूरा मामला?

गूगल ने अपने बयान में बताया कि हैकर्स का यह ग्रुप खुद को कुख्यात रैंसमवेयर गैंग 'cl0p' से जुड़ा हुआ बता रहा है. यह ग्रुप कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट को सीधे ईमेल भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. ईमेल में दावा किया जा रहा है कि Oracle E-Business Suite (एक तरह का बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर) से महत्वपूर्ण जानकारी चोरी कर ली गई है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे इस डेटा को लीक कर देंगे.

क्या यह दावा सच है?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल ने खुद कहा है कि अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि हैकर्स के दावे सच हैं. गूगल का कहना है, "हमारे पास फिलहाल इन दावों की सच्चाई का आकलन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं." इसका मतलब यह हो सकता है कि हैकर्स सिर्फ कंपनियों को डराकर और धोखा देकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हों.

इस चेतावनी के बाद Oracle या cl0p हैकर ग्रुप की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. गूगल ने भी यह नहीं बताया है कि किन कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि यह एक बड़े स्तर पर चल रहा अभियान हो सकता है. फिलहाल, गूगल ने सभी कंपनियों को सतर्क रहने और ऐसे किसी भी ईमेल से सावधान रहने की सलाह दी है.