खुशखबरी! Mhada Kokan Mandal Lottery के नतीजें 11 अक्टूबर को होंगे जारी, 5,354 घर और 77 प्लॉट्स होंगे अलॉट; जानें मोबाइल पर कैसे देखें Result?

(File Photo)

Mhada Kokan Mandal Lottery: महाराष्ट्र में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है. म्हाडा कोंकण संभाग लॉटरी, शनिवार (11 अक्टूबर) को ठाणे स्थित डॉ. काशीनाथ घनेकर नाट्यगृह (Dr. Kashinath Ghanekar Theater) में आयोजित की जाएगी. राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे (Dy CM Eknath Shinde) द्वारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए लॉटरी निकाली जाएगी. इस लॉटरी में कुल 5,354 मकान और 77 प्लॉट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. ये मकान ठाणे शहर, वसई (Palghar District) और सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस सहित कई इलाकों में स्थित हैं.

कोंकण प्रभाग (Konkan Division) की मुख्य अधिकारी रेवती गायकर ने बताया कि लॉटरी के लिए 184,994 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 158,424 आवेदन जमानत राशि के साथ जमा किए गए हैं.

ये भी पढें: Mhada Shops Auction: म्हाडा ने 71 दुकानों की बिक्री के लिए ई नीलामी के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन की तारीखों की समय सीमा बढ़ाई, जानें डिटेल्स

कहां देखें म्हाडा लॉटरी के नतीजें?

म्हाडा ने लॉटरी के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं. उपस्थित लोगों के लिए लाइव परिणाम देखने हेतु आयोजन स्थल पर LED Screen लगाई जाएंगी. जो लोग घर बैठे लॉटरी देखना चाहते हैं, उनके लिए एक YouTube Link उपलब्ध होगा. इसके साथ ही म्हाडा के आधिकारिक फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर लॉटरी का सीधा प्रसारण किया जाएगा.

म्हाडा की ऑफिशियल वेबसाइट?

विजेता आवेदकों की सूची शाम 6 बजे के बाद म्हाडा की वेबसाइट (lottery.mhada.gov.in) पर जारी की जाएगी. इसके अतिरिक्त, जिन लोगों के नाम लॉटरी में निकलेंगे, उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर तुरंत SMS द्वारा सूचना प्राप्त होगी.

5 कैटेगरी में बंटा है म्हाडा लॉटरी

म्हाडा लॉटरी को पांच कैटेगरी में बांटा गया है: 20% सर्वसमावेशी योजना के तहत 565 घर, 15% एकीकृत शहर योजना के तहत 3,002 घर, 1,746 घर म्हाडा कोकण मंडल की अन्य गृहनिर्माण योजनाओं के तहत, 41 घर परवर्ती आवास योजना के अंतर्गत और 77 भूखंड बिक्री के लिए शामिल हैं.

जांची जाएगी आवेदनकर्ताओं की पात्रता

यह लॉटरी IHLMS 2.0 (Integrated Housing Lottery Management System) के माध्यम से आयोजित की जा रही है. इसमें आवेदनकर्ताओं की पात्रता जांचने के बाद ही उनका सेलेक्शन किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहे.