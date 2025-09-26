Mhada Shops Auction: म्हाडा ने 71 दुकानों की बिक्री के लिए ई नीलामी के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन की तारीखों की समय सीमा बढ़ाई, जानें डिटेल्स

Credit-(FB)

Mhada Shops Auction: कोंकण गृह निर्माण (Konkan Home Construction) एवं क्षेत्र विकास महामंडल (Area Development Corporation) की ओर से विरार (Virar) के बोलिंज और चितलसर मानपाड़ा (Chitalsar Manpada) के 71 दुकानों की बिक्री के लिए आयोजित ई-नीलामी के रजिस्ट्रेशन और आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है. अब नए तारीखों के मुताबिक़ इच्छुक आवेदन https://eauction.mhada.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन जमा करना और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने की प्रक्रिया को 10 अक्टूबर 2025 रात 11:59 तक कर सकते है.

इस नीलामी में विरार बोलिंज की 44 और चितलसर मानपाड़ा की 27 दुकान बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. ये भी पढ़े:MHADA Mumbai Lottery Results 2024 On housing.mhada.gov.in: मुंबई में घर का सपना होगा साकार! म्हाडा 2030 फ्लैटों के लिए कल घोषित करेगा लकी ड्रॉ, ऐसे देखें नामों की सूची

15 अक्टूबर से ऑनलाइन बोली की होगी शुरुआत

ई-नीलामी (E-Auction) के बाद योग्य आवेदकों के लिए 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन बोली आयोजित की जाएगी. 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे ई-नीलामी का संयुक्त रिजल्ट https://eauction.mhada.gov.in और https://mhada.gov.in पर घोषित किया जाएगा.

आवेदकों की उम्र सीमा

इस नीलामी में शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र आवेदन करते समय 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का साल 2018 के बाद का जारी निवास प्रमाण्पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है और ऑफसेट मूल्य के मुताबिक़ निर्धारित जमा राशी आवेदकों को जमा करवानी होगी. इसके बाद सभी पात्रता मानदंड, प्रत्येक इकाई का विवरण, सामाजिक आरक्षण, आवेदन की प्रक्रिया, विस्तृत शर्तें और निर्देश https://eauction.mhada.gov.in और https://mhada.gov.in पर उपलब्ध है. म्हाडा ने सभी आवेदकों से नियम और शर्ते ध्यान से पढ़ने की अपील की है.