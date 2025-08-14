MHADA Kokan Lottery 2025: मुंबई से सटे ठाणे समेत इन जिलों में म्हाडा का सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका, 5,285 फ्लैट्स के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी

(File Photo)

MHADA Kokan Lottery 2025: मुंबई सटे ठाणे, पालघर, बदलापुर और सिंधुदुर्ग जैसे इलाकों में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका अब भी बाकी है. MHADA (म्हाडा) कोकण बोर्ड की 2025 की हाउसिंग लॉटरी के तहत कुल 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 28 अगस्त 2025 कर दी गई है. पहले यह अंतिम तारीख 13 अगस्त थी, लेकिन अब इच्छुक आवेदक 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, और 29 अगस्त 2025 तक EMD (Earnest Money Deposit) जमा कर सकते हैं.

किन जिलों में मिलेंगे घर और प्लॉट्स?

यह लॉटरी ठाणे, वसई (पालघर), कुलगांव‑बदलापूर और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में स्थित प्रोजेक्ट्स के लिए निकाली जा रही है. ये इलाके मुंबई के आसपास होने के बावजूद तुलनात्मक रूप से सस्ती और सुविधाजनक लोकेशन माने जाते हैं. यह भी पढ़े: MHADA Konkan Lottery 2024: महाराष्ट्र में म्हाडा कोकण बोर्ड के 12,626 घरों के लिए आवेदन जारी, lottery.mhada.gov.in पर ऐसे करें एप्लिकेशन

कब से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया?

MHADA कोकण बोर्ड लॉटरी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी. अब तक हजारों लोग आवेदन कर चुके हैं और अब अंतिम मौका उन लोगों के लिए है जो किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे.

लॉटरी के तहत कितने और किस योजना के फ्लैट्स उपलब्ध?

लॉटरी में फ्लैट्स विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं:

20% सर्वसमावेशी योजना – 565 फ्लैट्स

15% एकात्मिक शहरी गृह योजना – 3,002 फ्लैट्स

कोकण बोर्ड की अन्य योजनाएं/विरल प्रकल्प – 1,677 फ्लैट्स

50% परवडणारी गृह योजना – 41 फ्लैट्स

प्लॉट्स (भूमि के भूखंड) – कुल 77 प्लॉट्स (सिंधुदुर्ग और बदलापुर में)

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को MHADA की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है. आवेदन के दौरान मांगी गई सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है.

MHADA ने साफ किया है कि उन्होंने किसी भी एजेंट या दलाल को नियुक्त नहीं किया है, इसलिए आवेदकों को किसी बिचौलिए से बचने की सलाह दी गई है. आवेदन IHLMS 2.0 पोर्टल या MHADA के मोबाइल ऐप के जरिए भी किया जा सकता है.

लॉटरी की तारीख और प्रक्रिया

MHADA कोकण बोर्ड की लॉटरी 18 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे ठाणे के डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में निकाली जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड और पारदर्शी होगी. लॉटरी ड्रॉ को ऑनलाइन लाइव भी देखा जा सकेगा. लकी ड्रॉ के बाद विजेताओं को इसकी सूचना फोन, SMS, ईमेल समेत अन्य माध्यम के जारी दी जायेगी.